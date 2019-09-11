Администрацию Череповецкого района оштрафовали за небезопасные дороги
Администрации района придется выплатить 100 000 рублей
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В Вологодской области оштрафовали администрацию Череповецкого района на 100 000 рублей за несоблюдение ТБ дорожного движения при содержании дорог. С мая по август 2019 года администрация не смогла обеспечить дороги в безопасно состоянии. Нарушения выявили на проезжих частях в трех деревнях: отсутствовали знаки пешеходного перехода, знаки "Дети" Направление главной дороги“, обнаружена нечитаемая разметка.
Вологодский мировой судья назначил штраф, но постановление в законную силу еще не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU