Администрацию Череповецкого района оштрафовали за небезопасные дороги

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-11T07:05:36+03:00

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В Вологодской области оштрафовали администрацию Череповецкого района на 100 000 рублей за несоблюдение ТБ дорожного движения при содержании дорог. С мая по август 2019 года администрация не смогла обеспечить дороги в безопасно состоянии. Нарушения выявили на проезжих частях в трех деревнях: отсутствовали знаки пешеходного перехода, знаки "Дети" Направление главной дороги“, обнаружена нечитаемая разметка.

Вологодский мировой судья назначил штраф, но постановление в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU