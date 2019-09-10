Летучая мышь залетела в квартиру к череповчанам

10 Сент. 21:24 2019-09-10T21:24:18+03:00

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Вечером в минувший понедельник в 8 вечера в квартиру жилого дома №14 на Шекснинском проспекте по какой-то причине залетело редкое существо. Летучую мышь выручать выехали спасатели - аккуратно поймали и выпустили в лесу. Животные часто залезают в щели, чувствуют теплый воздух.

Летучие мыши обитают в парках, на чердаках, камнях. Любят летать над водой. Из существующих 1300 видов рукокрылых только три вида могут питаться кровью, и то обитают они только в Центральной Америке. В Евразии за всю историю зафиксировано лишь 8 случаев передачи бешенства человеку через летучую мышь, т.к на нашей территории мыши живут обособленно, а не крупными группами.

Многие виды летучих мышей занесены в Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU