В Вологде убийца заснул рядом с трупом

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-10T21:00:42+03:00

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В ночь на 7 сентября в Вологде произошла ссора между сожителями. 33-летний пьяный мужчина пытался попасть в квартиру, где проживал, но ему пришлось выбить дверь, так как его 42-летняя возлюбленная была тоже пьяна и не открывала ему. В итоге вологжанин отлупил сожительницу и с чистой совестью лег спать. Утром обнаружил, что от его побоев женщина скончалась. Экспертиза выявила, что погибшей нанесли не менее 20 ударов, повредивших внутренние органы.

За избиение потерпевшей мужчина уже привлекался и к уголовной, и к административной ответственности. Сейчас он под стражей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU