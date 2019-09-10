2019-09-10T21:04:37+03:00
Происшествия

Страшное ДТП в Череповце

Мицубиси не предоставила преимущество Тойоте Рав 4 на главной дороге
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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ДТП произошло около 7 утра в Череповце у дома № 26 по улице Любецкой. Автомобиль Мицубиси Аутлендер выезжал из двора и не предоставил преимущество Тойоте Рав 4, которая ехала по главной дороге. В результате, от страшного столкновения 43-летний водитель-виновник ДТП госпитализирован с травмами грудной клетки, переломами бедра и таза. Пассажир тоже получил тяжелейшие травмы. Водитель Тойты отделался ссадиной на руке.

По сообщению ГИБДД, признаков опьянения у участников аварии не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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