Страшное ДТП в Череповце
Мицубиси не предоставила преимущество Тойоте Рав 4 на главной дороге
-Фото: Областной УГИБДД
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ДТП произошло около 7 утра в Череповце у дома № 26 по улице Любецкой. Автомобиль Мицубиси Аутлендер выезжал из двора и не предоставил преимущество Тойоте Рав 4, которая ехала по главной дороге. В результате, от страшного столкновения 43-летний водитель-виновник ДТП госпитализирован с травмами грудной клетки, переломами бедра и таза. Пассажир тоже получил тяжелейшие травмы. Водитель Тойты отделался ссадиной на руке.
По сообщению ГИБДД, признаков опьянения у участников аварии не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU