В Череповце выселяют мигрантов

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-10T07:31:43+03:00

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В Череповце городское УМВД вместе с батальоном ДПС провело рейд по выявлению незаконных мигрантов. Иностранцу могут запретить въезд в Россию, если он 2 и более раз за 3 года привлекался к административной ответственности. Наряду с запретом въезда, нарушитель теряет разрешение работу, временное проживание, вид на жительство и даже аннулируется возможный патент.

За 2019 год в Череповце зарегистировано 6500 иностранных граждан. За последний месяц 13 нарушителей выдворили из России, вернуться они смогут не ранее, чем через 3 года.142 иностранных гражданина поймали за 8 месяцев 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU