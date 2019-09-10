В Череповце опасный преступник попался на краже еды
Мужчина находился в федеральном розыске и попался охране супермаркета
Изменить размер текста:
Сотрудники Росгвардии среагировали на тревожную кнопку, которую нажали в одном из охраняемых супермаркетов на Шекснинском проспекте в Череповце. 7 сентября около 10 часов вечера полиция выехала на вызов - подозрительный мужчина попался на камерах видеонаблюдения. Охрана заметила, что покупатель ничего на кассе не оплатил, а только набрал еды себе в одежду. При задержании воришка очень нервничал и вскоре стало ясно почему.
В отделе полиции, при снятии отпечатков выяснилось, что мужчина из Нижегородской области и числится в федеральном розыске. За кражу на него оформили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU