2019-09-10T07:12:33+03:00
Происшествия

В Череповце опасный преступник попался на краже еды

Мужчина находился в федеральном розыске и попался охране супермаркета
Евдокия САХАРОВА
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Сотрудники Росгвардии среагировали на тревожную кнопку, которую нажали в одном из охраняемых супермаркетов на Шекснинском проспекте в Череповце. 7 сентября около 10 часов вечера полиция выехала на вызов - подозрительный мужчина попался на камерах видеонаблюдения. Охрана заметила, что покупатель ничего на кассе не оплатил, а только набрал еды себе в одежду. При задержании воришка очень нервничал и вскоре стало ясно почему.

В отделе полиции, при снятии отпечатков выяснилось, что мужчина из Нижегородской области и числится в федеральном розыске. За кражу на него оформили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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