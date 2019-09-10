20-летняя череповчанка сядет на 6 лет за ошибку банкомата
Девушка забрала 95 000 рублей, которые ей по ошибке выдал банкомат
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20-летней череповчанке вынесли приговор в мировом суде Череповца. Девушка в октябре 2018 года в отделении банка заметила, что один из банкоматов выдает 95 000 рублей - произошел сбой. Деньги, ранее судимая, забрала и никому не сказала. По камерам видеонаблюдения сотрудники обнаружили хищение наличности. Личность ее установили, но девушка сказала, что всю сумму уже потратила и не помнит куда.
Череповчанку признали виновной и т.к. у нее имелся еще неотбытый полностью условный срок за другое преступление, ей назначили 6 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU