2019-09-10T07:04:49+03:00
Происшествия

20-летняя череповчанка сядет на 6 лет за ошибку банкомата

Девушка забрала 95 000 рублей, которые ей по ошибке выдал банкомат
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

20-летней череповчанке вынесли приговор в мировом суде Череповца. Девушка в октябре 2018 года в отделении банка заметила, что один из банкоматов выдает 95 000 рублей - произошел сбой. Деньги, ранее судимая, забрала и никому не сказала. По камерам видеонаблюдения сотрудники обнаружили хищение наличности. Личность ее установили, но девушка сказала, что всю сумму уже потратила и не помнит куда.

Череповчанку признали виновной и т.к. у нее имелся еще неотбытый полностью условный срок за другое преступление, ей назначили 6 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце выселяют мигрантов
В Вологде исчезла 12-летняя девочка
В Череповце опасный преступник попался на краже еды
Череповецкие подростки-извращенцы сняли на видео истязание собаки
Вегетарианцы Череповца пережили гастрофестиваль
41-летнего проститутора задержали в Череповце
Пять машин под Череповцом разодрали лося
В 2020 году в Череповце появится судостроительный завод
Олег Кувшинников пойдет на новый срок
В Череповце появился веревочный парк под открытым небом
Череповчанин переломал на болоте ребра
Череповчанина, заколовшего брата на похоронах матери, отправили в колонию
В Вологде на Пошехонском шоссе машина влетела в дерево
Самый большой в Вологде детский сад построят в районе Гагарина
В Вологде сгорело культурное наследие 1911 года
В Череповце задержали конопляного садовода
В Череповце Фольксваген загнал в кому 12-летнюю девочку
В Бабушкинском районе потерявшаяся женщина два дня ночевала в лесу
В Вологде рецидивист угнал автомобиль, чтобы было на что выпить
30-тонный грузовик сбил велосипедиста в Череповце
В Череповце на дороге произошла трагедия
В Череповце GTA: полиция расстреляла автомобиль
Найденную двухлетнюю Василису Пекур отправили в Вологду на вертолете
Председатели ТСЖ обсудили с мэром Вологды дальнейшее сотрудничество
В Вологде в пожаре погибла старушка