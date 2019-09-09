Вегетарианцы Череповца пережили гастрофестиваль

9 Сент. 21:41 2019-09-09T21:43:03+03:00

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Большой гастрономический фестиваль "Мастер-гриль от шефа" прошел на площади Химиков в Череповце. Профессиональные повара отобрали самые интересные присланные рецепты блюд на гриле и приготовили самые вкусные мясные блюда на глазах зрителей.

Одна из команд зажарила шашлык для спортсменов из свиной шеи, соли, перца и соевого соуса. Другая команда воплощала рецепт шашлыка в маринаде из йогурта с аджикой и базиликом. На закуску пошли огурцы в бурбоне в бочонках, ржаные напитки с семгой и шпинатом, говядину с вялеными томатами и моцареллой, риет из утки со штрейзелем и томленой брусникой. Удалось даже попробовать весенние еловые шишки в сиропе с мясом.

Череповчане поучаствовали в мастер-классах и дегустировали необычные блюда, приготовленные профессионалами.

ИСТОЧНИК KP.RU