41-летнего проститутора задержали в Череповце
Рецидивист организовал торговлю телами девушек
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В полицию Череповца поступил сигнал о незаконной торговле интимными услугами. 41-летний ранее судимый мужчина по заказу оперативников привез на личном авто девушку для предоставления этих услуг. Нарушителя задержали.
На 41-летнего череповчанина заведено уголовное дело за организацию занятий проституцией. Кроме того, что он подвозил девушек, он еще был и маркетологом и собирал базу клиентов.
Работал он около полугода. При обыске обнаружены предметы и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.
Сутенер свою вину признал, теперь он может сесть на 5 лет за совершенные преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU