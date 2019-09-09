41-летнего проститутора задержали в Череповце

9 Сент. 21:21 2019-09-09T21:21:25+03:00

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В полицию Череповца поступил сигнал о незаконной торговле интимными услугами. 41-летний ранее судимый мужчина по заказу оперативников привез на личном авто девушку для предоставления этих услуг. Нарушителя задержали.

На 41-летнего череповчанина заведено уголовное дело за организацию занятий проституцией. Кроме того, что он подвозил девушек, он еще был и маркетологом и собирал базу клиентов.

Работал он около полугода. При обыске обнаружены предметы и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

Сутенер свою вину признал, теперь он может сесть на 5 лет за совершенные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU