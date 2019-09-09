2019-09-09T14:30:11+03:00
Экономика

В 2020 году в Череповце появится судостроительный завод

Первый комплект барже-буксирного состава спустят на воду в 2022 году
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце возведут один из первых в России комплекс по строительству и ремонту современных судов класса «река-море». На заводе будут производить буксиры и баржи для работы на внутренних водных путях.

Исполнительный директор завода рассказал, что при изучения рынка специалисты получили информацию о дефиците судов для перевозки зерна, т.к со времен советского союза их не строят. Вологодская область оказалась наиболее комфортным регионом, примыкающим к Волго-Балту, для построения судостроительного завода. Компании предоставили налоговые льготы.

Закончить строительство планируют к концу 2020 года: сначала отстроят административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и котельную, потом корпусной цех, цех приемки и раскроя, разгрузочную площадку, покрасочную, цех дробеструйной очистки, склад, мастерскую, стапельную площадку и слип. 1 миллиард рублей инвестировали в этот проект. Ожидается 147 рабочих мест для череповчан.

Первый барже-буксирного состава обещают спустить на воду в мае-июне 2022 года. После третьего года работы завод планирует выпускать по 5 судов в год. Череповец может стать важным звеном Волго-Балтийского водного пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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