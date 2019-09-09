Олег Кувшинников пойдет на новый срок

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-09T14:07:42+03:00

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По данным облизбиркома на избирательные участки явились 40,52% вологжан. Олег Кувшинников от пратии «Единая Россия» выигрывает выборы губернатора с 60,79% голосов. При этом, по данным областного избиркома, явка на губернаторских выборах составила 40,52%.

На втором месте кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова с 25,18% голосов. На третьем Маргарита Савоськина от партии Справедливая Россия с 7,81% голосов. Алексей Рылеев от партии Родина набрал 1,92%, Вадим Петриенко от Народного альянса — 1,53%.

Итоги выборов обещают подвести 11 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU