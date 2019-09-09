Череповчанин переломал на болоте ребра
Мужчина упал и поранился
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В минувшие выходные родственники 42-летнего грибника вызвали спасателей. Мужчина упал в труднодоступном месте: на болоте в нескольких километрах от деревни Надпорожье на границе Череповецкого и Кирилловского районов. Спасатели сообщают, что череповчанин сам идти от травм не мог.
Три километра вокруг пострадавшего было болото. Спасатели вынесли его на носилках, потом передали супруге, она повезла мужчину в больницу Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU