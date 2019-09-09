2019-09-09T13:22:08+03:00
Происшествия

Череповчанина, заколовшего брата на похоронах матери, отправили в колонию

Мужчину осудили на 9 лет строгого режима
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце в прошлом году драма развязалась на поминках женщины. На похоронах матери двое братьев выпивали алкогольные напитки. Один из них заявил, что средств он потратил на организацию больше, чем другой, и попросил деньги вернуть. Слово за слово, мужчина взял нож и воткнул в область сердца своему родственнику. От кровопотери раненый скончался на месте.

Череповецкий городской суд после рассмотрения уголовного дела признал виновным мужчину в убийстве брата и отправил его в колонию строгого режима на 9 лет. Приговор может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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