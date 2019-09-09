В Вологде на Пошехонском шоссе машина влетела в дерево
Двое пострадавших
-Фото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:
Накануне вечером в Вологде случилось страшное ДТП. Около дома №14 по Пошехонскому шоссе 24-летний водитель Шкоды Октавии нарушил скоростной режим и не смог справиться с управлением - влетел в дерево. Направлялся мужчина в сторону улицы Можайской.
Пострадал только сам нарушитель и 29-летняя девушка, находящаяся в салоне его автомобиля. Городское ГИБДД говорит о разных характерах полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU