В Вологде на Пошехонском шоссе машина влетела в дерево

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-09T13:12:18+03:00

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Накануне вечером в Вологде случилось страшное ДТП. Около дома №14 по Пошехонскому шоссе 24-летний водитель Шкоды Октавии нарушил скоростной режим и не смог справиться с управлением - влетел в дерево. Направлялся мужчина в сторону улицы Можайской.

Пострадал только сам нарушитель и 29-летняя девушка, находящаяся в салоне его автомобиля. Городское ГИБДД говорит о разных характерах полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU