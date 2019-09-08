В Вологде сгорело культурное наследие 1911 года

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-08T18:25:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Деревянный дом начала XIX века на улице Ветошкина, 3 в областной столице вспыхнул сегодня днем. Историческое здание внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Расселенный дом, рядом с бассейном Динамо в самом сердце города, полыхал в паре метров от других жилых зданий. Пожар начался в 15:30. Сомнительно, что дом будет подлежать ремонту.

Возможно, дом священника Суровцева подожгли, чтобы не реставрировать - земля дорогая, как и обязательная для нового собственника реставрация "лишнего" объекта культурного наследия. Однако, пока причины пожара не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU