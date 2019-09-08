В Череповце задержали конопляного садовода
Мужчина содержал в квартире 5 кустиков марихуаны
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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По наводке осведомителя сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали череповчанина 1988 года рождения. При осмотре его жилища были обнаружены 5 кустов конопли в шкафу и запас сушеных растений, а также инструменты для их выращивания. Экспертиза подтвердила, что данный вид конопли наркосодержащий и запрещен к культивированию - всего изъяли почти 100 грамм вещества.
На череповчанина завели дело по статье за хранение. Мужчина может получить до 3 лет лишения свободы, плюс рассматривается его административное нарушение - незаконное культивирование наркосодержащих растений.
ИСТОЧНИК KP.RU