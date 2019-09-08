В Череповце Фольксваген загнал в кому 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-08T09:59:35+03:00

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Вчера в 9 часов вечера в Череповце произошло ужасное ДТП с ребенком. На перекрестке Металлургов и Сталеваров 22-летний водитель Фольксвагена пронесся на красный сигнал светофора, проигнорировал дорожные знаки и сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по всем правилам. Все остальные машины стояли. Удар был такой страшной силы, что пострадавшая пролетела 30 метров. Школьница в коме.

Мать встречала ребенка и видела аварию - сама она ожидала девочку на другой стороне дороги. Признаков опьянения у нарушителя не обнаружили, права были при себе.

ИСТОЧНИК KP.RU