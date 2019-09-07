2019-09-07T18:30:45+03:00
Происшествия

В Бабушкинском районе потерявшаяся женщина два дня ночевала в лесу

Вологжанка находилась вместе со своим псом в районе деревни Верхотурье
Евдокия САХАРОВА
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Нашедшаяся и ее пёс СобольНашедшаяся и ее пёс СобольФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Местный житель обратился в полицию с просьбой найти его знакомую: она два дня назад ушла в лес вместе с псом по кличке Соболь и не вернулась.

Следственно-оперативная группа начала поиски в районе деревни Верхотурье и за несколько часов обнаружила потеряшку. Она была в 6 километрах от деревни, очень замерзшая, но госпитализация не понадобилась.

Женщина рассказала о своем опыте: с собакой она вышла в лес ранним утром, в какой-то момент потеряла ориентир и заплутала. Ночью не было ничего видно, она доверилась псу и шла за ним, тот вывел к старому охотничьему домику. Вологжанка решила там ночевать - всего провела две ночи. На третий день ее обнаружили сотрудники ОМВД России по Бабушкинскому району. Нашедшаяся очень благодарна полицейским за неравнодушие.

Капитана полиции Ирину Жирохову, майора полиции Сергея Истоминского, майора полиции Евгения Круглова и старшего прапорщика полиции Павла Лукина поощрят за успешное спасение потерявшейся, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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