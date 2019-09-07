В Вологде рецидивист угнал автомобиль, чтобы было на что выпить

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-07T17:22:10+03:00

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73-летний вологодский пенсионер написал заявление: угнали его авто Газ-3110, который стоял во дворе дома на улице Самойло. Мужчина не запер свое транспортное средство и оно исчезло. Свою "ласточку" он оценил в 50 000 рублей.

Разыскиваемый автомобиль нашелся на пункте сбора металлолома уже в разобранном состоянии - за него работники выплатили 7 000 рублей. По камерам видеонаблюдения установили личность угонщика, им оказался 28-летний ранее судимый гражданин. Задержали его уже в Череповце. При разговоре с оперативниками мужчина признался в совершении преступления, рассказал, что выпивал и у него закончились деньги, а тут незапертая машина - как Бог велел...

Заведено уголовное дело, рецидивисту светит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU