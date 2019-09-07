30-тонный грузовик сбил велосипедиста в Череповце

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-07T12:39:18+03:00

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В 8 часов вечера минувшего дня произошло ДТП с участием велосипедиста. По информации из единой дежурно-диспетчерской службы, мужчина неудачно выехал с обочины именно в тот момент, когда мимо проезжал Volvo FM с 30 тоннами песка. За рулем сидел 28-летний водитель.

53-летнему велосипедисту врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом левого плеча. Он поступил с травмами в Вологодскую областную больницу №2.

ИСТОЧНИК KP.RU