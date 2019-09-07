30-тонный грузовик сбил велосипедиста в Череповце
53-летнего пострадавшего госпитализировали в Вологодскую областную больницу №2 со страшными увечьями
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В 8 часов вечера минувшего дня произошло ДТП с участием велосипедиста. По информации из единой дежурно-диспетчерской службы, мужчина неудачно выехал с обочины именно в тот момент, когда мимо проезжал Volvo FM с 30 тоннами песка. За рулем сидел 28-летний водитель.
53-летнему велосипедисту врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом левого плеча. Он поступил с травмами в Вологодскую областную больницу №2.
ИСТОЧНИК KP.RU