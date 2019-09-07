В Череповце на дороге произошла трагедия

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-07T12:32:36+03:00

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Около трех часов дня в городе металлургов около дома №52 на Кирилловском шоссе случилась трагедия. Страшное ДТП произошло от того, что 38-летняя череповчанка, управляющая Ладой Ларгус и выезжающая с прилегающей территории, не пропустила Грейт Уолл, что двигался по главной дороге.

Водителя Лады госпитализировали с закрытой черепно-мозговой, сотрясением и ушибленной раной головы. Пассажир 55-лет отделался ушибом. Водитель Грейт Уолл с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и резаной раной предплечья отказался от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU