В Череповце GTA: полиция расстреляла автомобиль

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-06T17:52:21+03:00

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В 5 утра в Череповце наряд ППС заметил автомобиль «Рено», который не стесняясь нарушал ПДД на проспекте Луначарского. Водитель не послушался приказа инспектора и решил скрыться. Приметы авто передали в дежурную часть, вызвали подмогу. В погоне за гонщиком были уже несколько спецмашин с проблесковыми маяками и сигналками.

Автомобилист своей опасной ездой подвергал опасности других участников движения. Полицейские приняли решение стрелять из табельного оружия: сначала дали предупредительный выстрел, потом прострелили левые колеса «Рено». Водитель понял, что дело уже не выгорит и дал по тормозам. 18-летний пьяный череповчанин без прав видимо решил, что он в популярной игре GTA и заработал 2 звезды. Алкотестер показал 0,303 мг/литр алкоголя.

На парня составили пару десятков административок. Ему грозит арест и штраф, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU