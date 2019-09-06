2019-09-06T14:04:40+03:00
Происшествия

В Вологде в пожаре погибла старушка

Тело 87-летней женщины обнаружили во время разбора завалов
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологде произошла трагедия - ночью в пожаре погибла 87-летняя старушка. ЧП случилось в однушке в панельном доме на ул. Дзержинского, 35. Женщина 1932 года рождения постоянно проживала в квартире. В 4 утра первые расчеты прибыли на место происшествия, специалисты газовой службы тоже оказали помощь, хотя позже выяснилось, что возгорание возникло не на кухне и к работе газовых сетей не имеет отношения. Пострадавшую квартиру отключили от газоснабжения, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Вологда».

Точная причина пожара пока неизвестна. Всего выгорело 15 кв метров квартиры, уничтожена отделка, мебель. При разборе завалов обнаружили тело старушки, которая там жила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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