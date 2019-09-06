Школу №14 в Череповце срочно эвакуировали из-за пожара
В пищеблоке началось задымление
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В 9 утра в школе №14 на улице Городецкой в городе металлургов сработала автоматическая пожарная сигнализация. Детей в срочном порядке эвакуировали. Оказалось, что в помещении пищеблока пахло гарью и возникло незначительное задымление. Экстренные службы моментально выехали на место: насчитали 20 пожарных и 6 машин, 9 других специалистов и 3 единицы техники.
Всего из школы эвакуировали 806 человек, из них 43 учителя. Пострадавших в ЧП нет, сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области
ИСТОЧНИК KP.RU