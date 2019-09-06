2019-09-06T13:33:19+03:00
Происшествия

2 года лишения назначили череповчанину за укус полицейского

Мужчина уже имел судимость и устроил пьяный разгром в одной из квартир поселка Тоншалово
Евдокия САХАРОВА
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1 июня ранее судимый пьяный мужчина буянил в гостях в поселке Тоншалово под Череповцом. Хозяин квартиры не смог справиться с грубияном самостоятельно, вызвали полицию. На место прибыл наряд ППС по Череповецкому району: сотрудников правоохранительных органов зек слушать не стал тем более и даже замахнулся на них. Нарушителя скрутили и заковали в наручники, однако пьянчужка взял и куснул полицейского за предплечье.

После подсудимый полностью раскаялся в содеянном. Однако, мужчину посадили на 2 года с испытательным сроком за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти .

ИСТОЧНИК KP.RU

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