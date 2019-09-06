2 года лишения назначили череповчанину за укус полицейского
1 июня ранее судимый пьяный мужчина буянил в гостях в поселке Тоншалово под Череповцом. Хозяин квартиры не смог справиться с грубияном самостоятельно, вызвали полицию. На место прибыл наряд ППС по Череповецкому району: сотрудников правоохранительных органов зек слушать не стал тем более и даже замахнулся на них. Нарушителя скрутили и заковали в наручники, однако пьянчужка взял и куснул полицейского за предплечье.
После подсудимый полностью раскаялся в содеянном. Однако, мужчину посадили на 2 года с испытательным сроком за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти .
ИСТОЧНИК KP.RU