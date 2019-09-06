5 000 рублей заплатит вологжанин за удар крапивой по лицу

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-06T13:23:13+03:00

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Мировой судья областной столицы принял решение оштрафовать вологжанина, который отхлестал пучком крапивы лицо активиста ТОС. Пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что в мае мужчина ремонтировал крышу своего гаража совместно с сыном. Его стал снимать активист ТОС "Баранково" для установления собственника постройки, ведь на городской земле планировалась детская площадка. На просьбы прекратить съемку потерпевший ответил отказом, за что и получил от хозяина гаража крапивой в лицо.

По словам активиста, он испытал страшную физическую боль. Уголовной же составляющей в деле судья не обнаружил и просто оштрафовал нахала на 5 000 рублей. Постановление еще может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU