Череповчанин захотел работать только после угрозы ареста

СЕГОДНЯ 19:00 2019-09-05T19:00:20+03:00

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Череповчанину за мелкую кражу назначили 70 часов обязательных работ, но от выполнения предписания мужчина отлынивал. Тогда судебные приставы предоставили суду бумаги для наказания по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Нарушителю вынесли приговор: административный арест на 10 суток.

На должника это сильно повлияло и он все-таки пришел за направлением на работу. Мужчина на данный момент уже отработал все необходимые часы на покосе травы.

ИСТОЧНИК KP.RU