ЧС в Белозерске, возникшая от рук ленинградки, не ликвидирована за месяц

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-05T17:19:13+03:00

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Для ликвидации несанкционированной скважины подобрали подрядчика - это бизнесмен из Великих Лук Псковской области, компания которого имеет опыт тампонирования. Ликвидация ЧС произойдет не раньше, чем через 10 дней. Правительство региона профинансирует Белозерский район для решения проблемы.

Напомним, что еще 9 августа жительница Ленинградской области незаконно пробурила скважину с помощью третьих лиц. На 20 метрах рабочие наткнулись на подземное озеро с непригодной для употребления водой, а из скважины стал бить фонтан и, в результате, затопил дома вокруг. Слухи о попадении опасной воды в водопровод опровергают.

ИСТОЧНИК KP.RU