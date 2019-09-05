19-летний череповчанин без прав скрывался от полиции в лесу

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-05T16:32:00+03:00

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На 196-м километре автодороги «Вологда-Новая Ладога» минувшей ночью произошло ЧП. Сотрудники ГИБДД в половину третьего утра попопытались остановить автомобиль «Рено Логан», однако водитель на просьбы не отреагировал положительно - он вдавил на газ и скрылся в лесополосе. В конце-концов шумахер уперся в тупик, где его и задержали.

Оказалось, что за рулем сидел череповчанин 2000 года рождения и прав на вождение автомобиля у него нет в принципе. При задержании он оказал сопротивление. Пока ему придется отсидеть 5 суток в изоляторе, сообщили в ГИБДД УМВД РФ по ВО.

ИСТОЧНИК KP.RU