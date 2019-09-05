2019-09-05T16:20:57+03:00
Происшествия

В Череповце 85-летнюю бабушку, переходящую дорогу по зебре, сбил трамвай

Пожилая женщина выжила
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В городе металлургов произошла трагедия: на 85-летнюю бабушку наехал трамвай четвертого маршрута, когда она переходила дорогу по всем правилам ПДД. Пенсионерка выжила, на данный момент находится в областной больнице №2. Пока ей диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую.

ДТП случилось сегодня в два часа дня на перекрестке Олимпийской и проспекта Победы. Трамваем управляла 43-летняя женщина. С ее слов, она поздно заметила старушку и не успела среагировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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