Вологжане снова подарили мошенникам 200 000 рублей за одни сутки
200 000 рублей лишились вологжане за одни сутки. Очередная волна заявлений от обманутых настигла УМВД России по Вологодской области. 15 жителей пожаловались на аферистов, жертвы находились в Вологде, Череповце, Белозерске, Кичм-Городецком, Сокольском и Устюженском районах.
Виды хищения за последние сутки использовались разные, но основной способ представиться работником банка и попросить назвать секретные коды. Конечно, называть секретные данные карты не стоит никогда ни в коем случае.
На интересную схему напоролась жительница Кичм-Городецкого района: в соцсети неизвестные предложили ей поучаствовать в акции и получить подарок в 5 тысяч рублей. Ей предоставили анкету для заполнения, где нужно было указать данные карты. Так женщина лишилась 8 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU