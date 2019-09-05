2019-09-05T08:44:30+03:00
Происшествия

Вологжане снова подарили мошенникам 200 000 рублей за одни сутки

Наивные жители Вологодской области продолжают отдавать свои деньги обманщикам, полицейские бьют тревогу
Евдокия САХАРОВА
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200 000 рублей лишились вологжане за одни сутки. Очередная волна заявлений от обманутых настигла УМВД России по Вологодской области. 15 жителей пожаловались на аферистов, жертвы находились в Вологде, Череповце, Белозерске, Кичм-Городецком, Сокольском и Устюженском районах.

Виды хищения за последние сутки использовались разные, но основной способ представиться работником банка и попросить назвать секретные коды. Конечно, называть секретные данные карты не стоит никогда ни в коем случае.

На интересную схему напоролась жительница Кичм-Городецкого района: в соцсети неизвестные предложили ей поучаствовать в акции и получить подарок в 5 тысяч рублей. Ей предоставили анкету для заполнения, где нужно было указать данные карты. Так женщина лишилась 8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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