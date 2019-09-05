Участковый в Кадуйском районе спас женщину от лохотронщиков

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-05T08:32:25+03:00

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В Кадуйском районе в дом к женщине наведались незнакомые мужчины. При себе имели некие удостоверения и убедили хозяйку, что она по закону обязана купить у них противопожарные датчики и приборы дымо- и газоопределения. Женщина выложила 1,5 тысячи рублей. Через час вологжанка решила позвонить в МЧС и узнать, так ли нужны эти устройства. Оказалось, что там об этом ничего не слышали. Потерпевшая позвонила участковому: Михаил Улицкий моментально выехал к соседнему дому и обнаружил там мужчин, облапошивающих очередную жертву. Заявительнице удалось вернуть деньги, а продавцов забрали в отдел полиции - устройства продавались по космической цене и были бесполезны, т.к требуют спецподключения.

ИСТОЧНИК KP.RU