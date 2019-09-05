Миллион рублей подарит МВД за помощь в розыске

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-05T08:08:41+03:00

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Полицейские просят сознательных граждан дать какую-либо информацию о местонахождении особо опасных преступников: мужчины разыскиваются за особо тяжкие преступления. За помощь в розыске МВД России сулит 1 миллион рублей за каждого. Их фото можно посмотреть на сайте МВД России. Данные можно сообщить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-141

ИСТОЧНИК KP.RU