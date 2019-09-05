2019-09-05T07:37:30+03:00
Звезды

Идет голосование за лучшее вологодское издание

Областной конкурс «Вологодская книга — 2018» проводит Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина
Евдокия САХАРОВА
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Читатели выберут книгу в номинации «Выбор читателя». Проголосовать можно либо на сайте библиотеки, либо прийти лично на выставку в областной библиотеке в Вологде на улице Марии Ульяновой, 1, зал № 13.

На Неделе вологодской книги объявят итоги конкурса - 10 октября. С 7 по 13 октября ожидаются выставки, презентации и творческие встречи с писателями и книгоиздателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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