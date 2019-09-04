2019-09-04T23:54:20+03:00
Происшествия

В Череповце мать чуть не убила годовалую дочь запнувшись

32-летняя женщина была пьяна и упала на ребенка
Евдокия САХАРОВА
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Молодую маму будут судить за причинение тяжкого вреда собственной дочери. По мнению следствия, 32-летняя черепованка ночью 23 августа была пьяна, запнулась за край матраса и упала на дочь, которой всего 1 год и 7 месяцев. Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, линейным переломом затылочной кости и ушибами. Мать нанесла тяжкий вред здоровью своего ребенка. Малышка на данный момент находится в больнице.

Оказалось, что кроме дочери у женщины еще 4 малолетних ребенка и она состоит на учете у органов профилактики и социальных служб. Нерадивая мамаша уже была привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Сейчас условия воспитания детей изучаются следователями, поднимается вопрос об изъятии из семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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