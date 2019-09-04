В Череповце овчарка раскрыла автокражу
Служебная собака выследила несовершеннолетних воров
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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У 59-летнего череповчанина из автомобиля ВАЗ-21051 исчез аккумулятор, набор инструментов и документы на автомашину. Он обратился в полицию.
Кинолог вместе со служебной немецкой овчаркой взялись искать преступников. Собака напала на след и вывела оперативников на территорию гаражно-строительного кооператива. Там она заинтересовалась 16-летним юношей, который нес в руках украденное. Вскоре был задержан его 17-летний подельник. На молодых людей завели уголовное дело, теперь они могут сесть на 5 лет, сообщает УМВД России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU