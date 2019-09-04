В Белозерске муж зарезал молодого соперника из ревности

4 Сент. 23:20 2019-09-04T23:20:14+03:00

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В конце мая в Белозерске произошла трагедия: 36-летний ревнивец заколол соперника. Тело 23-летнего молодого человека обнаружили ранним утром - у него зияла рана на груди.

Следствие установило, что компания друзей выпивала, выпивший супруг приревновал жену к убитому и нанес ему смертельное ранение, когда тот выходил из квартиры. Двое приятелей были свидетелями произошедшего и пытались помочь потерпевшему, но тот скончался на месте.

Нападавший же сел в такси и поехал домой. Полиция задержала его уже на выходе из машины. Расследование дела завершено, материалы рассмотрит суд, сообщает региональное управление СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU