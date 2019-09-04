Вологжане поучаствовали с Джеки Чаном на Всемирных играх в Китае
Двое вологодских блюстителей правопорядка привезли победные медали со Всемирных игр полицейских и пожарных
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В середине августа двое вологжан привезли 3 золотые медали и 1 серебряную из Китая. Они приняли участие во всемирных соревнованиях, проходящих в китайском Чэнду. Майор Ольга Румянцева из Череповца получила 2 золота в спорториентировании и 1 золото в десятикилометровом кроссе. Капитан Василий Холодилов из Вологды взял серебро в забеге на 1,5 километра.
Победители смогли повстречаться с самим Джеки Чаном, он открыл соревнования и даже спел.
Самое интересное, что вологжане на самом деле специализируются на биатлоне, но подать заявки успели лишь на другие дисциплины.
ИСТОЧНИК KP.RU