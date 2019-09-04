Вологжане поучаствовали с Джеки Чаном на Всемирных играх в Китае

4 Сент. 23:13 2019-09-04T23:13:08+03:00

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В середине августа двое вологжан привезли 3 золотые медали и 1 серебряную из Китая. Они приняли участие во всемирных соревнованиях, проходящих в китайском Чэнду. Майор Ольга Румянцева из Череповца получила 2 золота в спорториентировании и 1 золото в десятикилометровом кроссе. Капитан Василий Холодилов из Вологды взял серебро в забеге на 1,5 километра.

Победители смогли повстречаться с самим Джеки Чаном, он открыл соревнования и даже спел.

Самое интересное, что вологжане на самом деле специализируются на биатлоне, но подать заявки успели лишь на другие дисциплины.

ИСТОЧНИК KP.RU