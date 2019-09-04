Череповчане сами выберут название новому мосту

4 Сент. 22:53 2019-09-04T22:55:03+03:00

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8 сентября череповчане выберут губернатора Вологодской области, проекты, которые реализуют ТОСы в следующем году и определят название нового моста через Шексну.

Всего поступило 500 предложений с вариантами названий, по популярности были выбраны 8 вариантов: Архангельский, Матуринский, Верещагинский, Зареченский, Милютинский, Череповецкий, Шекснинский, Южный. На избирательных участках горожане смогут выбрать понравившийся вариант. 118 пунктов будут открыты с 8:00 утра и до 20:00 вечера. Рейсовые автобусы в день голосований будут бесплатными.

ИСТОЧНИК KP.RU