В Череповце подросток упал на машину
17-летний школьник потерял сознание и рухнул на проезжающую мимо машину
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В Череповце в жилом дворе 17-летний парень потерял сознание и упал на движущуюся машину. ЧП произошло у дома №19 по Шекснинскому проспекту ранним утром минувшего дня. Юноша отказался от медицинской помощи. За рулем Renault Fluence сидел 44-летний мужчина.
Через некоторое время пострадавший все-таки пришел проверить свое здоровье после ДТП. В Детской городской больнице врачи диагностировали ушиб правой стопы, сообщили в ГИБДД по Череповцу.
ИСТОЧНИК KP.RU