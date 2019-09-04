2019-09-04T22:44:02+03:00
Происшествия

В Череповце подросток упал на машину

17-летний школьник потерял сознание и рухнул на проезжающую мимо машину
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце в жилом дворе 17-летний парень потерял сознание и упал на движущуюся машину. ЧП произошло у дома №19 по Шекснинскому проспекту ранним утром минувшего дня. Юноша отказался от медицинской помощи. За рулем Renault Fluence сидел 44-летний мужчина.

Через некоторое время пострадавший все-таки пришел проверить свое здоровье после ДТП. В Детской городской больнице врачи диагностировали ушиб правой стопы, сообщили в ГИБДД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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