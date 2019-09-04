Череповецкий альпинист, потерявшийся на Эльбрусе, оказался несовершеннолетним

4 Сент. 22:33 2019-09-04T22:33:06+03:00

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Череповецкий одиннадцатикласник Игорь Смирнов из школы №32 отправился покорять самую высокую вершину Европы в одиночку 1 сентября. Восхождение было официально зафиксировано, так что когда он не вышел на связь на поиски отправились спасатели. Мальчика нашли в 50 метрах от пика, он был без сознания. Сейчас пострадавший находится в Республиканской детской клинической больнице в Нальчике.

У школьника обморожены пальцы рук и ног, на вершине его сразила "горная болезнь". Это было его первое восхождение. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, через несколько дней готовится к выписке и планирует заниматься альпинизмом и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU