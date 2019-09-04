2019-09-04T22:33:06+03:00
Происшествия

Череповецкий альпинист, потерявшийся на Эльбрусе, оказался несовершеннолетним

Мальчик не выходил на связь и не вернулся в базовый лагерь
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Череповецкий одиннадцатикласник Игорь Смирнов из школы №32 отправился покорять самую высокую вершину Европы в одиночку 1 сентября. Восхождение было официально зафиксировано, так что когда он не вышел на связь на поиски отправились спасатели. Мальчика нашли в 50 метрах от пика, он был без сознания. Сейчас пострадавший находится в Республиканской детской клинической больнице в Нальчике.

У школьника обморожены пальцы рук и ног, на вершине его сразила "горная болезнь". Это было его первое восхождение. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, через несколько дней готовится к выписке и планирует заниматься альпинизмом и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце мать чуть не убила годовалую дочь запнувшись
В Череповце овчарка раскрыла автокражу
В Белозерске муж зарезал молодого соперника из ревности
Вологжане поучаствовали с Джеки Чаном на Всемирных играх в Китае
Череповчане сами выберут название новому мосту
В Череповце подросток упал на машину
В Харовске детдом судился за свои права
Двухлетняя малышка исчезла с сельского двора в Тарногском районе
Череповчанина, убившего 2 пешеходов, посадили на 2 месяца
Под Соколом пьяный браконьер выстрелил в охотоведа и выкрал карабин
Череповчане спалили дачу газовой горелкой
Стало известно имя ректора ВоГУ на ближайшую пятилетку
В Череповце автобусы станут бесплатными
Спорткомплекс с бассейном открыли в городе металлургов
Женщина на Ларгусе врезалась в УАЗ
Иномарка врезалась в отцепившийся прицеп с досками
В Лукьяново открыли новый стадион
Выпускник из Вологды провернул аферу на ЕГЭ
Троих подростков сняли с Октябрьского моста в Череповце
Череповчанин обокрал не того работодателя
Вологжанка ради "французских" аферистов влезла в долги