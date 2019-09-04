2019-09-04T21:56:34+03:00
Происшествия

Двухлетняя малышка исчезла с сельского двора в Тарногском районе

Девочка Василиса была у своего дома в 10 часов утра, поиски ведутся до сих пор
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: vk.com
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Пекур Василиса исчезла в селе Красное Тарногского района. Двухлетняя малышка ушла со двора своего дома в 10 часов утра и до сих пор о ее судьбе ничего не известно. Потеряшка была одета в белое платье в синий горошек и голубую шляпку.

Местных жителей собирают волонтеры: тех, кто может помочь в поисках просят звонить участковому Николаю Вячеславовичу по номеру 8 (981) 425-20-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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