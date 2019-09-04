Череповчанина, убившего 2 пешеходов, посадили на 2 месяца

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-04T18:45:37+03:00

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25-летний череповчанин арестован за то, что 2 сентября, управляя автомобилем Киа, проехал на красный и сбил 3 человек на пешеходном переходе. 40-летний мужчина и 48-летняя женщина погибли на месте. 59-летняя пострадавшая госпитализирована. Трагедия случилась в половину третьего дня на улице Сталеваров, вблизи дома №41.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». На данный момент Череповецкий городской суд решил заключить нарушителя под стражу на период предварительного следствия на 2 месяца - до 1 ноября 2019 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU