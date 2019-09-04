2019-09-04T16:49:27+03:00
Происшествия

Череповчане спалили дачу газовой горелкой

В садоводческом товариществе "Радуга" произошел пожар
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Накануне днем в Череповецком районе, в садоводческом товариществе «Радуга», произошел пожар - сгорела дача. Одноэтажная деревянная постройка в 18 квадратных метров загорелась с кровли. Для ликвидации ЧП выехали 2 пожарные машины и 6 человек личного состава. Огонь сбили за пару минут. Выгорела кровля и стены.

По данным из УМЧС России по Вологодской области, пожар случился из-за нарушения техники безопасности при работе с газовой горелкой при ремонте кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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