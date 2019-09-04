Стало известно имя ректора ВоГУ на ближайшую пятилетку

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-04T16:39:37+03:00

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Министерство науки и высшего образования к 1 сентября выбрало кандидатуру на пятилетнюю должность ректора ВоГУ. Им стал Вячеслав Приятелев, который уже более 1,5 лет работал на должности исполняющего обязанности.

В течение этого времени вуз был аккредитирован и количество мест на бюджете выросло. В последние 2 года университет запустил 14 проектов, таких как Центр развития современных компетенций детей «Дом научной коллаборации им. С.В. Ильюшина», трансформация Машиностроительного техникума в Университетский колледж, открыты Лингвистический центр и Центр вожатских кадров «Перспектива». Получены средства на капитальные ремонты зданий ВоГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU