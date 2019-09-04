В Череповце автобусы станут бесплатными

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-04T16:23:40+03:00

В день выборов 8 сентября череповчане смогут кататься на рейсовых автобусах без оплаты проезда

Изменить размер текста: A A

8 сентября в связи с выборами губернатора проезд в Череповце будет бесплатным в рейсовых автобусах, об этом заявила мэр города. Будут запущены и автобусы по району, для доставки дачников к местам для голосования.

Бесплатный транспорт будет курсировать по населенным пунктам Коротово, Кисово, Дуброво, Неверов Бор, Суда, Романда, Шухободь, Абаканово, Малечкино, Парфёново, Лапач, Ботово, Архангельское, Воскресенское, Климовское, Домозёрово и Мякса.

8 сентября для выборов губернатора организовано более 100 избирательных участков в Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU