В Череповце автобусы станут бесплатными
В день выборов 8 сентября череповчане смогут кататься на рейсовых автобусах без оплаты проезда
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8 сентября в связи с выборами губернатора проезд в Череповце будет бесплатным в рейсовых автобусах, об этом заявила мэр города. Будут запущены и автобусы по району, для доставки дачников к местам для голосования.
Бесплатный транспорт будет курсировать по населенным пунктам Коротово, Кисово, Дуброво, Неверов Бор, Суда, Романда, Шухободь, Абаканово, Малечкино, Парфёново, Лапач, Ботово, Архангельское, Воскресенское, Климовское, Домозёрово и Мякса.
8 сентября для выборов губернатора организовано более 100 избирательных участков в Череповце.
ИСТОЧНИК KP.RU