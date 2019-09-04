2019-09-04T16:16:49+03:00
Спорт

Спорткомплекс с бассейном открыли в городе металлургов

Компания ФосАгро возвела комплекс для студентов Череповецкого химико-технологического колледжа
Евдокия САХАРОВА
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Спорткомплексплощадью более 2600 квадратных метров с бассейном на 5 дорожек по 25 метров, сауной, тренажерным залом, залом атлетической гимнастики и конференц-залом построила компания ФосАгро студентов Череповецкого химико-технологического колледжа. Жители Череповца тоже имеют возможность посещать спортивный объект.

Фасад остеклили с помощью техники керамической фотопечати, что не выцветет, жаро и морозоустойчива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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