Спорткомплекс с бассейном открыли в городе металлургов

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-04T16:16:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Спорткомплексплощадью более 2600 квадратных метров с бассейном на 5 дорожек по 25 метров, сауной, тренажерным залом, залом атлетической гимнастики и конференц-залом построила компания ФосАгро студентов Череповецкого химико-технологического колледжа. Жители Череповца тоже имеют возможность посещать спортивный объект.

Фасад остеклили с помощью техники керамической фотопечати, что не выцветет, жаро и морозоустойчива.

ИСТОЧНИК KP.RU