Спорткомплекс с бассейном открыли в городе металлургов
Компания ФосАгро возвела комплекс для студентов Череповецкого химико-технологического колледжа
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Спорткомплексплощадью более 2600 квадратных метров с бассейном на 5 дорожек по 25 метров, сауной, тренажерным залом, залом атлетической гимнастики и конференц-залом построила компания ФосАгро студентов Череповецкого химико-технологического колледжа. Жители Череповца тоже имеют возможность посещать спортивный объект.
Фасад остеклили с помощью техники керамической фотопечати, что не выцветет, жаро и морозоустойчива.
ИСТОЧНИК KP.RU