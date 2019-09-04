Женщина на Ларгусе врезалась в УАЗ
В ДТП погибла ее пассажирка
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Смертельная авария в Никольске: одна женщина погибла, две получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
4 сентября в Никольске солкнулись Лада и Уаз..
ДТП произошло около 10:25 на перекрестке улиц Красная и Ленина. За рулем Лады Ларгус находилась 27-летняя женщина. Она нарушила правила - не уступила дорогу автомобилю УАЗ под управлением 48-летнего водителя.
А результате ДТП погибла ее пассажирка - 63-летняя женщина. Пострадала сама нарушительница и еще одна пожилая пассажирка — 70-летняя женщина. От удара легковушка оказалась в кювете. Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU