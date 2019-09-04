Женщина на Ларгусе врезалась в УАЗ

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-04T15:02:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария в Никольске: одна женщина погибла, две получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

4 сентября в Никольске солкнулись Лада и Уаз..

ДТП произошло около 10:25 на перекрестке улиц Красная и Ленина. За рулем Лады Ларгус находилась 27-летняя женщина. Она нарушила правила - не уступила дорогу автомобилю УАЗ под управлением 48-летнего водителя.

А результате ДТП погибла ее пассажирка - 63-летняя женщина. Пострадала сама нарушительница и еще одна пожилая пассажирка — 70-летняя женщина. От удара легковушка оказалась в кювете. Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU