Иномарка врезалась в отцепившийся прицеп с досками
Ее водитель погиб
Мужчина погиб из-за отцепившегося прицепа.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Трагедия на дороге произошла 4 сентября в Вожегодском районе.
Об этом сообщает областное УМВД.
Около полудня под Вожегой - на 13-м километре автодороги Вожега — Воскресенское мужчина вез доски. 48-летний водитель вел автомобиль Киа Спортейдж, груз был на прицепе.
Во время движения по остаткам асфальта на дороге прицеп а отцепился, его вынесло на встречную полосу.
Там двигался Рено Меган, за рулем которого был 50-летний мужчина.
В результате столкновения водитель Мегана погиб на месте.
Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU