Иномарка врезалась в отцепившийся прицеп с досками

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-04T14:54:43+03:00

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Трагедия на дороге произошла 4 сентября в Вожегодском районе.

Об этом сообщает областное УМВД.

Около полудня под Вожегой - на 13-м километре автодороги Вожега — Воскресенское мужчина вез доски. 48-летний водитель вел автомобиль Киа Спортейдж, груз был на прицепе.

Во время движения по остаткам асфальта на дороге прицеп а отцепился, его вынесло на встречную полосу.

Там двигался Рено Меган, за рулем которого был 50-летний мужчина.

В результате столкновения водитель Мегана погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU