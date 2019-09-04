2019-09-04T14:54:43+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в отцепившийся прицеп с досками

Ее водитель погиб
Иван Чухнин
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Мужчина погиб из-за отцепившегося прицепа.Мужчина погиб из-за отцепившегося прицепа.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Трагедия на дороге произошла 4 сентября в Вожегодском районе.

Об этом сообщает областное УМВД.

Около полудня под Вожегой - на 13-м километре автодороги Вожега — Воскресенское мужчина вез доски. 48-летний водитель вел автомобиль Киа Спортейдж, груз был на прицепе.

Во время движения по остаткам асфальта на дороге прицеп а отцепился, его вынесло на встречную полосу.

Там двигался Рено Меган, за рулем которого был 50-летний мужчина.

В результате столкновения водитель Мегана погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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