2019-09-03T15:55:19+03:00
Спорт

В Лукьяново открыли новый стадион

В Вологде у школы №25 Сергей Воропанов сыграл в футбол
Евдокия САХАРОВА
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Фото из соцсети мэра ВологдыФото из соцсети мэра Вологды
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С нуля в микрорайоне Лукьяново отстроили стадион у школы №25. Торжественное открытие состоялось в понедельник. Свои силы в благоустройство вложил губернатор области, мэра города, а также Совет отцов, родительский комитет и директор школы №25 Евгения Баландина. Мэр города принял участие в товарищеском матче по футболу на церемонии открытия.

Кроме травяного покрытия на стадионе есть беговые дорожки и полоса препятствий, которая сделана в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС "Лукьяново".

На открытии сообщили и о запуске нового бегового проекта от Совета отцов и родителей «БегоБУМ». В прошлом забеге приняли участие 70 человек.

Уже на следующей неделе на новом стадионе пройдут соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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