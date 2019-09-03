В Лукьяново открыли новый стадион
С нуля в микрорайоне Лукьяново отстроили стадион у школы №25. Торжественное открытие состоялось в понедельник. Свои силы в благоустройство вложил губернатор области, мэра города, а также Совет отцов, родительский комитет и директор школы №25 Евгения Баландина. Мэр города принял участие в товарищеском матче по футболу на церемонии открытия.
Кроме травяного покрытия на стадионе есть беговые дорожки и полоса препятствий, которая сделана в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС "Лукьяново".
На открытии сообщили и о запуске нового бегового проекта от Совета отцов и родителей «БегоБУМ». В прошлом забеге приняли участие 70 человек.
Уже на следующей неделе на новом стадионе пройдут соревнования.
ИСТОЧНИК KP.RU