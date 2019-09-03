В Лукьяново открыли новый стадион

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-03T15:55:19+03:00

В Вологде у школы №25 Сергей Воропанов сыграл в футбол

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С нуля в микрорайоне Лукьяново отстроили стадион у школы №25. Торжественное открытие состоялось в понедельник. Свои силы в благоустройство вложил губернатор области, мэра города, а также Совет отцов, родительский комитет и директор школы №25 Евгения Баландина. Мэр города принял участие в товарищеском матче по футболу на церемонии открытия.

Кроме травяного покрытия на стадионе есть беговые дорожки и полоса препятствий, которая сделана в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС "Лукьяново".

На открытии сообщили и о запуске нового бегового проекта от Совета отцов и родителей «БегоБУМ». В прошлом забеге приняли участие 70 человек.

Уже на следующей неделе на новом стадионе пройдут соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU